楽天は１０日、三木肇監督（４９）が成績不振のため休養し、塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行として同日の巨人戦（楽天モバイル）から指揮を執ると発表した。球団側からリリースを通じての発表は午前１時。前夜９日に本拠地で巨人に２―８で完敗した数時間後、日付が変わった深夜に監督交代が明らかになる異例の展開となった。９日の楽天は、先発・荘司が３回にダルベックに先制３ランを浴びると、６回以降も佐々木俊輔