9日午前、松本市内にある自動車学校に現金を奪おうとハンマーを振り回しながら入ってきた38歳の男が、強盗未遂の疑いで現行犯逮捕されました。強盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、市内に住む、38歳の無職の男です。警察によりますと、9日午前9時30分ごろ、松本市内にある自動車学校に、男がハンマーを振り回しながら入ってきて、職員に対して「金を出しなさい」と現金を要求したということです。その後、施設の職