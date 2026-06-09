西田亮介研究室夜店YouTube本舗【公式】が「蘇る衆院定数削減。自民維新連立合意事項迷走も、結局衆院比例のみ45削減案か。歴史的経緯、その意味、大阪府市の状況振り返り 2026/06/05【15分で深掘る現代政治】」を公開した。動画では西田亮介氏が、自民党と維新の会が連立合意で掲げる「比例代表45議席削減案」をテーマに、定数削減の歴史的経緯や、それがもたらす多様な民意の切り捨てについて解説している。 西田氏はま