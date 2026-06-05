全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年6月1日（月）、ダイナム全店に新制服を導入。新制服の導入を通じて、従業員がより快適に働ける職場環境を整えるとともに、来客へのサービス品質の向上を目指していくとしている。制服企画・デザイン／ユニメイト新制服は、店舗従業員に求められる安全性・機能性・快適性を高めるとともに、同社で働く一人ひとりの誇りや一体感、地域に寄り添う企業としての姿勢を体現す