人気YouTuberのヒカルさん（35）が、2026年6月3日にYouTubeを更新。YouTuberの「エミリン」こと大松絵美さん（32）との対談の中で、恋人の加藤神楽さん（21）に向けられているという、「お金目当てで交際している」との憶測に反論する一幕があった。「インフルエンサーとかもめっちゃ嫌い」加藤さんは人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーとして1歳の息子を育てている。