人気YouTuberのヒカルさん（35）が、2026年6月3日にYouTubeを更新。YouTuberの「エミリン」こと大松絵美さん（32）との対談の中で、恋人の加藤神楽さん（21）に向けられているという、「お金目当てで交際している」との憶測に反論する一幕があった。

「インフルエンサーとかもめっちゃ嫌い」

加藤さんは人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーとして1歳の息子を育てている。

エミリンさんから「今、もう一回（芸能活動を）やりたいとか、タレントさんになりたいとか...」と振られると、加藤さんはこう答えた。

「ないです、ないです。めっちゃ嫌いですそういうの。インフルエンサーとかもめっちゃ嫌いなんですよ、自分がやるのが苦手で。自分から発信するのが超嫌いです」

ヒカルさんが「アイドルにはとにかく（なりたかった）、アイドルが好きやから」と付け足すと、加藤さんは「アイドルだけはなりたかったんですけど、モデルとか、そっち系にはなりたいと思ったことないですね」と明かした。

今後のSNSやYouTubeでの活動についても、「願望はないですね」とした。

「お金目当てやったら多分、個人のSNSやってる」

加藤さんの話を受けて、ヒカルさんが「ネット上で言われてるのが、（加藤さんは）お金目当て（でヒカルさんと交際している）なんじゃないか？ みたいな」と切り出した。

ヒカルさんは「お金目当てやったら多分、個人のSNSやってると思うんやって。だってそっちの方が得じゃない？ 得やん、やってた方が。でもそういうのではないから」と私見を語った。

ヒカルさんが加藤さんに貢いでいるとの指摘も寄せられるそうだが、「こんだけお金あったら、自分の持ってるポケットティッシュを、ちょっと配るぐらいの感覚でお金渡す」と発言。「俺にとっての貢ぐっていうのは、1億とかのものを毎月プレゼントするとか」「自分のキャパに合ってないぐらいの量を使うことが、俺の中で貢ぐ」だといい、生活費や歯の矯正代などを渡すことに関しては、「貢ぐっていううちに入らない。そら普通にするでしょ、みたいな」と持論を語った。