2026年6月2日、パリ六区のグロ&ドレトレズ(Gros & Delettrez)で、ひとつの風変わりな競売が開かれた。午前はラジエーターを飾った150点超のカーマスコット・コレクション、午後2時からは17台のオートバイ、そして午後3時からはオートモビリアの数々。ラジエーターに載せる芸術と、エンジンの咆哮と、収集家垂涎の宝物が、一日のうちに次々と槌の下をくぐっていく趣向である。30年をかけて集められたマスコットの饗宴につい