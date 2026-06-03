部屋の散らかりを防ぐ工夫を紹介します。ミニマリストのSHIROさん（30代）が取り入れているのは、1日3回の部屋のリセット習慣。朝・昼・夜に、ほんの数分だけ部屋を整えることで、「ものを出しっぱなしにしない」「散らかりをため込まない」クセが身についたそうです。詳しく教えていただきました。朝・昼・晩の3回、少しだけ整える2DKのマンションに小学生の子ども2人と暮らしているSHIROさん。ミニマリスト歴は11年で、手放すコ