XG 7人組アーティストグループ・XGが29日、6月6日にロンドン（イギリス）・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball 2026」に初出演することが発表された。「Capital’s Summertime Ball」は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動