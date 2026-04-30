

XG

7人組アーティストグループ・XGが29日、6月6日にロンドン（イギリス）・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball 2026」に初出演することが発表された。

「Capital’s Summertime Ball」は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。昨年2025年は、マライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラ、ジェシー・Jらが出演。過去には、Taylor Swift、Ariana Grande、Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Ed Sheeran、Harry Styles、Bruno Mars、Maroon5、David Guetta、Ne-Yo、Jennifer Lopez、Miley Cyrus、Pharrell Williams、Katy Perry、Coldplayら世界で活躍するポップスターも出演するなど、世界が注目する一大音楽フェスティバル。

今年の「Capital’s Summertime Ball 2026」には、XGのほか、NIALL HORAN、CALVIN HARRIS、BEBE REXHA 、FATBOY SLIM 、MYLES SMITH、RAYE、 JASON DERULO、SIENNA SPIRO、DECEMBER 10、LOLA YOUNG、STEPHEN SANCHEZ 、MEEK、ROBYN、SEKOUと錚錚たるアーティストがラインナップされている。

2009年から毎年開催されてきた本フェスティバルにおいて、日本人アーティストの出演は、今回のXGが初となる。また、「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする日本人アーティストグループも今回のXGが史上初となる。

XGは、2022年のデビュー以降、約20の海外音楽フェスティバルに招待され出演しており、中でも、昨年2025年に出演した、世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music & Arts Festival 2025」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。最大規模の屋内ステージ「Sahara」(サハラ)ステージで、日本人初のトリとしてパフォーマンスし、Xの世界トレンド2位に加え、USの2位を含む11の国と地域でトレンドベスト5にランクインするなど、海外の多くのメディアで高い評価を受けた。今年は、7月25日に、日本が誇る世界的音楽フェス「フジロック’26」に初出演、さらに、8月8日にアメリカ・ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」にセカンドヘッドライナーとして出演することが決定している。

XGは現在、1月23日にリリースし、米ビルボード・アルバムチャート「Billboard 200」で自身初のTop100入りを果たした1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げた、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を開催中。2月6日からスタートした日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京で8都市16公演に渡って開催され、今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定だ。