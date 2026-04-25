『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く、シリーズ累計600万部突破の幻怪ファンタジー『黄泉のツガイ』が、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの豪華布陣で待望のTVアニメ化。この春、ついに放送がスタートした。数奇な運命を背負う双子の兄妹・ユルとアサを軸に、謎と怪奇が渦巻く”ツガイバトル”が幕を開ける。本作で影森ジンを演じる諏訪部順一へのインタビューが到着。出演決定時の心境や作品の印象、そしてキャラクタ