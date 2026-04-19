「星のカービィ まんまる焼き 2026」が、2026年4月21日（火）より、全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて販売される。『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファン