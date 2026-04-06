お子さんが小学生になると、園児時代とはやることがガラッと変わり、勉強が中心の生活になります。「うちの子は勉強についていけるのだろうか……」と心配になるママも多いのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティには悩みを抱えるママから、こんな投稿がありました。『本屋でワークを見て、読み書きができる状態で入学させないとまずいと分かりました。でも同居の義両親は、私が子どもに読み書きを教えていると、机や椅子