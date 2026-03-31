京都府京都市内の京都ポルタ内に、「ディズニーストア 京都ポルタ店」が、4月28日（火）にグランドオープン。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。＞＞＞京都ポルタ店限定アイテムをチェック！（写真10点）新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、 ”和” の要素が散りばめられたデザインだ。エントランスでは、衣装