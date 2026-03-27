これからの自動車産業には何が求められるのか。環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也さんは「100年以上にわたり産業の頂点に君臨してきた内燃機関（ICE）車が役目を終え、電気自動車（EV）がその座を奪いつつある。この変化を一時的な流行と侮ってはいけない」という――。※本稿は、飯田哲也『Ei革命』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。■自動車産業に100年に一度の変革世界の自動車産業は今、100年に