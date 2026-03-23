「芸人です」【写真】「事実と違う」斉藤の妻・瀬戸サオリが公開した被害者女性への“反論”投稿証言台に立って職業を問われ、こう答えたのは「ジャングルポケット」の元メンバー、斉藤慎二被告。3月13日から、不同意性交などの罪に問われた裁判が行われている。「2024年7月、テレビ番組の撮影の間に、ロケバス内で共演者の20代女性に口淫の強制などの性的暴行をしたとされる事件が発覚しました」（スポーツ紙記者、以下同）20