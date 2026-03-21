[3.21 ブンデスリーガ第27節](アリアンツ・アレーナ)※23:30開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 3 キム・ミンジェDF 27 コンラッド・ライマーDF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 7 セルジュ・ニャブリMF 8 レオン・ゴレツカMF 17 マイケル・オリーズMF 42 レナート・カールFW 9 ハリー・ケイン控えGK 37 L. PrescottDF 21 伊藤洋輝DF 22 ラファエル・ゲ