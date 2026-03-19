記事のポイントライブ販売への移行で、あるヴィンテージセラーの年商が約375万円から3750万円超に成長した。ワットノットは評価額約1兆7250億円に達し、ファッションが最速成長カテゴリーとなっている。イーベイもライブリセールに参入し、ヴィンテージやラグジュアリー分野で展開を拡大している。ヴィンテージ品の販売市場は長いあいだ、静的な商品リスティングが主流だった。丁寧に撮影された衣服がマーケットプレイスにアップロ