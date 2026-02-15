渡辺剛とともにスタメン出場オランダ1部フェイエノールトは2月15日、リーグ第23節のゴーアヘッド戦の先発メンバーを発表した。日本代表DF渡辺剛とFW上田綺世がスタメン入り。上田は公式戦3試合ぶりの先発出場となる。上田は1月29日のヨーロッパリーグ・ベティス戦、2月8日のユトレヒト戦に続くベンチ外。ファン・ペルシー監督は前日会見で「少し状況は良くなってきている。だがまだ様子を見ないといけない」と話していたなかで