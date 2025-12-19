すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）の「バーミヤン」が、新たな期間限定メニュー「麻辣鍋」を販売中。本ズワイガニをぜいたくに使った「海鮮麻辣鍋」（1429円、以下、税込み）をはじめ、「蒸し鶏の麻辣鍋」（1099円）、「たっぷり豚肉麻辣鍋」（1209円）が登場します。【写真】「麻辣鍋」のトッピングが豪華！種類をチェック！「紅白点心」や「海老」のトッピングや、「小ごはん」「中華麺」でのアレンジもできます