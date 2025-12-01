Mr.サンデーが入手したのは、焼き尽くされた高層マンションの室内で撮影された写真。椅子や、棚のような物の残骸が横たわり…窓枠は大きくねじ曲がっている。別の部屋は、キッチンだったのだろうか…生活の痕跡が無残な姿で残されていた。146人死亡、40人と連絡つかず延焼が続く建物の中で、救助にあたった男性が見たのはどんな光景だったのか。救助にあたった男性：とにかく熱くて、煙がすさまじくて…。階段やエレベーターのロビ