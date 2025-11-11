¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¹â¤µÄ´À°¤Ç¤­¤ë40¥¤¥ó¥ÁÂÐ±þ¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¡Ö100-LAC011¡×¤ò¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¢£ÊÒ¼ê¤Ç·Ú¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÌÃÖ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤­¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥àËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°ÆâÂ¢¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç·Ú¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÌÃÖ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤­¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¡£17¡Á40¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç