ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨んだ。先発登板の山本由伸投手が快投を続ける中、6回には観客がグラウンドに乱入して試合が中断した。通算2勝3敗と崖っぷちのドジャースが3-1と2点リードして迎えた6回だった。先発の山本が1死を取り、打席にルークスを迎えたところで観客がグラウンドに乱入。レフト付