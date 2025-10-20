森永製菓（東京都港区）が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「チョコボール＜北海道ミルク＞」を、10月21日から期間限定で発売します。キョロちゃんと“おそろい衣装”でコラボ「チョコボール＜北海道ミルク＞」は、サクサク食感のビスケットを、北海道産全粉乳を使用したホワイトチョコレートでコーティングした商品。今回のコラボパッケージには、牛柄の「キョロちゃん」と