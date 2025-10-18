ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 女優・高橋智子さんが交通事故で急逝「緊急取調室」などに出演も 女優・俳優 訃報・おくやみ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 女優・高橋智子さんが交通事故で急逝「緊急取調室」などに出演も 2025年10月18日 14時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 女優の高橋智子さんが16日に交通事故で急逝したと、所属事務所が発表した 39歳だったといい、事務所は「受け入れがたい思いです」とコメントを発表 高橋さんは舞台を中心に活躍し、ドラマ「緊急取調室」などにも出演した 記事を読む おすすめ記事 引退会見の巨人・長野久義 ４年間在籍の広島、広島ファンにも感謝「僕の野球人生の中で大切な時間。２倍の仲間ができた」 2025年10月14日 16時17分 中田翔氏も称賛した阪神・佐藤輝の成長 「最終戦で決めるスター性」「逆方向に飛距離ができるのが強み」 2025年10月16日 20時21分 ハライチ澤部佑 ぽかぽかにタクシー出勤で巨額出費「週に４万円が４週」 2025年10月14日 15時7分 双子出産の中川翔子「中期のたまごクラブ」初表紙 妊娠中の貴重なインタビュー掲載「人生がかわった瞬間」 2025年10月14日 11時30分 山本耕史 朝の筋トレ後に「緊急取調室」撮影の“午前キントレ午後キントリ”生活 初参戦も「ゾクゾク」 2025年10月13日 6時0分