前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、小川市長は１３日に出席した市民との対話集会で従来の説明を繰り返した。小川市長は終了後、報道陣の取材には応じず、参加者からは問題を巡って様々な意見が上がった。昨年２月の市長選で小川市長に投票したという女性（６７）は「（男性職員との打ち合わせ）場所の選定を間違っただけ。直接話を聞いて納得できた。市政を引き続き前に進めて