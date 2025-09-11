生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャは、音楽アーティスト ・ずっと真夜中でいいのに。とコラボレーションした多機能ラジカセ「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」をZUTOMAYO PREMIUM会員限定で先行予約を開始した。一般販売は2026年3月頃にZUTOMAYO MART台数限定で予定をしている。■「ずっと真夜中でいいのに。」とのコラボモデル本製品は、で販売中の「ORION Bluetooth®機能搭載 CDステレオラジオカセット SCR-B9