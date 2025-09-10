NATO本部で報道陣の取材に応じるフランスのルコルニュ氏＝2月、ブリュッセル（AP＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は9日、バイル首相率いる内閣が同日総辞職したことを受け、国防相で側近のセバスチャン・ルコルニュ氏（39）を新首相に任命した。昨年6〜7月の国民議会（下院）総選挙で与党が少数派となって以降、1年以上続く政治混乱の収束を図る。ルコルニュ氏は10日にバイル氏から首相職を引き継ぐ。ルコルニュ