11歳の少年がピンポンダッシュ後に銃で撃たれ死亡 米テキサス州
2025年9月2日 14時18分

ざっくり言うと
米テキサス州で、11歳の少年が銃で撃たれて死亡した
当時、他人の家の呼び鈴を鳴らして逃げるピンポンダッシュをしていたそう
撃った男性は殺人容疑で訴追される可能性が高いとのこと