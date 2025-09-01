【「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」】 2026年1月 放送開始 【「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」】 11月7日 上映開始 アニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」の2026年1月放送開始が決定。ティザーPVが公開された。 本作は、「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた芥見下々氏による同名マンガを原作としたTVアニメ第3期。「死滅回游」