【「 呪術廻戦 」第3期「死滅回游 前編」】 2026年1月 放送開始 【「 渋谷 事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」】 11月7日 上映開始

アニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」の2026年1月放送開始が決定。ティザーPVが公開された。

本作は、「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた芥見下々氏による同名マンガを原作としたTVアニメ第3期。「死滅回游」では、「劇場版 呪術廻戦 ０」の主人公である特級術師・乙骨憂太が登場し、死刑執行人として虎杖に刃を向けることとなる。

また、2025年11月7日には「死滅回游」の前日譚である「渋谷事変」の特別編集版の劇場公開も決定。「死滅回游」第1・2話も含まれており、第3期に先駆けて物語を劇場のスクリーンと音響で振り返れる。

「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」劇場版 キービジュアル

2018年10月31日。

ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。

そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。

「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界（コロニー）。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。

絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。

加速していく呪いの混沌。

同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--

