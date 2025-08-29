米新興企業パープレキシティのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】生成人工知能（AI）の検索サービスを展開する米新興企業パープレキシティが、報道機関などに収益を分配する制度を数カ月以内に始めることが28日、分かった。米メディアによると、当初は4250万ドル（約62億円）を確保し、提携する報道機関に配分する。パープレキシティは著作権を巡る訴訟が相次いでいる。提携メディアの記事などを月額5ドルで利用でき