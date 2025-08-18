ウィリアム皇太子一家が年内にもウィンザーの「フォレスト・ロッジ」に引っ越すことが分かった。英紙サンが先日、報じた。ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃、３人の子供たちは、２０２２年からバークシャー州ウィンザー城近くのアデレード・コテージに住んでいた。子供たちが通うラムブルック・スクールの近くに住むことが目的だった。しかし関係者によると、エリザベス女王が崩御し、キャサリン皇太子妃とチャールズ