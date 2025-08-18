愛猫に錠剤のお薬を処方された際、「なかなか飲んでくれない…」とお困りの飼い主さんはいませんか？リベ大どうぶつ病院のインスタグラムアカウント（@liberalarts_animalclinic）が、「錠剤を飲ませるコツ」を紹介しています。【動画】ネコちゃんに錠剤を飲ませるコツ顔を上に向けて「舌の奥」に薬を置こう！いきなり錠剤を飲ませるのではなく、まずはたくさん撫でて安心させてあげましょう。上手に飲めたら、褒めてあげることも