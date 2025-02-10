この漫画記事は、著者・Aiさんのフォロワーさんの体験談を元にしています。主人公・綾子さんは、幼稚園のママ友から信じられないお願いをされます。子どもの七五三で着る、わが子のために仕立てた新品の晴れ着を「貸してほしい」という頼みごとでした。さらに、ママ友が晴れ着を貸してほしい理由は、なんとも自分勝手なもので…。『あなたは貸せますか？』をダイジェスト版でごらんください。 ©Ai &#169