ウォール・ストリート・ジャーナルやダウ・ジョーンズといった有力紙の親会社であるNews Corpが、AI検索サービス「Perplexity」を相手に著作権訴訟を起こしました。Wall Street Journal, New York Post Sue AI Startup Perplexity, Alleging ‘Massive Freeriding’ - WSJhttps://www.wsj.com/business/media/wall-street-journal-new-york-post-sue-perplexity-ai-c5d9554dNews Corp's Dow Jones, NY Post Lawsuit Against AI Sta