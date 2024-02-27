ベルギー１部シントトロイデンの元日本代表ＦＷ岡崎慎司（３７）が今季限りで現役引退することが２６日、スポーツ報知既報通り、クラブから発表された。クラブを通じて「気付いたら体がボロボロ」と肉体の限界が理由だったと明かした。日本代表歴代３位の通算５０得点、イングランド・レスターでのプレミアリーグ優勝など、日本サッカー史にその名を残した名ストライカーが、約２０年にわたるプロキャリアに終止符を打つ。引退記