駒村康平（こまむら・こうへい）／慶応大学経済学部教授。1964年生まれ。慶応大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。国立社会保障・人口問題研究所、駿河台大学助教授、東洋大学教授を経て2007年から現職。内閣官房孤独・孤立対策担当室の有識者会議に、経済分野で参画するのが駒村康平・慶応大学経済学部教授だ。孤独を防ぐ政策評価のあり方について語った。特集「1億『総孤独』社会」の一覧はこちら。有識者会議では、人
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