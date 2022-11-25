今年最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」が11月25日（金）0：00〜12月1日（木）23：59まで開催中です。今回はAirPods ProやiPad miniなど、プライスダウンしているApple製品をご紹介。人気商品は売り切れてしまうこともあるので、気になる商品がある人は早めのご購入がおすすめです！Appleユーザーの大定番にして大正義「AirPods Pro」「2021 Apple AirPods Pro」もセール対象になって登場。Appleデバイスユーザーにと