サンリオの人気キャラクター投票企画『2022年サンリオキャラクター大賞』の中間結果が12日、発表された。初の3連覇を狙う「シナモロール」が首位をキープするなど、3大“犬キャラ”が速報発表から変わらず、トップ3を独占。「マイメロディ」が「ハローキティ」を逆転して5位浮上、トップ10圏外から「けろけろけろっぴ」が10位に上昇した。【一覧】トップ10以下も注目！ 『2022年サンリオキャラクター大賞』中間ランキング今年