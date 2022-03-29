自営業者らでつくる一般社団法人「プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会」（東京都）は29日、フリーランスで働く人の収入や勤務時間についてのアンケート結果を発表した。新型コロナウイルスが流行する前に比べて収入の減少が見込まれると答えた人は全体の37％で、長引くコロナに伴い収入の減少が長期化している実態が浮かんだ。塩野義コロナ飲み薬の現在地審査が進まぬ事情同協会は、昨年11〜12月にフリ
ランキング
- 1. 麻耶が再婚発表 批判動画は削除
- 2. W・スミスが壇上で激高 司会殴る
- 3. ベトナム監督 日本批判で話題に
- 4. 加藤浩次「スッキリ」降板危機か
- 5. 韓国人義勇軍「これ以上来るな」
- 6. 露史研究者に橋下氏「酷すぎる」
- 7. 「在庫は5万着」吉村知事の失策
- 8. 大惨事の更衣室 伊代表DFが謝罪
- 9. ウィル激怒 同席者に疑問の声も
- 10. 六本木駅のスカウト 苦情相次ぐ
- 1. 露史研究者に橋下氏「酷すぎる」
- 2. 「在庫は5万着」吉村知事の失策
- 3. 六本木駅のスカウト 苦情相次ぐ
- 4. サニーライフ重役に妊娠トラブル
- 5. 入院できず施設での看取り続出
- 6. 「一蘭」の４９０円カップ麺、値下げし…
- 7. ラーメンの「一蘭」を違反調査
- 8. 悠仁さま門出 愛子さまと対照的
- 9. 配慮に欠ける発言 日テレが陳謝
- 10. 小室さんらに宮内庁は依然不満か
- 1. 北方領土で軍事演習 政府が抗議
- 2. 防衛省「キーウ」を併記に統一
- 3. 防衛省 キエフとキーウを併記
- 4. 首相 5000円給付が必要か検討へ
- 5. 関西の風俗店摘発に橋下氏関与か
- 6. 米オスプレイ 石垣島に緊急着陸
- 7. 元財務副大臣の遠山清彦被告、貸金業法…
- 8. PTA退会 阻止しようとする人々
- 9. 生シイタケ「国産」表示の基準厳格化へ…
- 10. 政府、キエフの呼称変更調整＝ウクライ…
- 1. W・スミスが壇上で激高 司会殴る
- 2. 韓国人義勇軍「これ以上来るな」
- 3. 停戦交渉団3人に中毒症状 英報道
- 4. ウィルのビンタ「恥じるべき」
- 5. 欧米 門外不出の秘密を知ったか
- 6. W・スミス激怒の言葉はアドリブ
- 7. 南極に熱波 平年を38度上回る
- 8. 米アカデミー W・スミスを非難
- 9. ゼレンスキー氏 都市奪還を発表
- 10. 上海ロックダウンでパニックも
- 1. 「頭がよい人」との決定的な差
- 2. 年収3000万円稼ぐ人の会話に特徴
- 3. よく盗まれた車 ワースト1位は
- 4. 子を叱るときに母親が使うNG言葉
- 5. 好感度が高い企業ランキング
- 6. 加齢臭より強烈?「ミドル脂臭」
- 7. 年収1千万円会社員 引かれる税金
- 8. 鳥貴族 均一価格350円に値上げへ
- 9. タワマン 首都圏に900棟超の訳
- 10. 「円全面安」を招いた2つの理由
- 1. 注目の次世代ネット「Web3」とは
- 2. ユニクロUTにキヤノンデザイン
- 3. 最新iPhone SE すでに減産計画か
- 4. 攻殻機動隊2 Netflix独占配信へ
- 5. 「ゴジラ」デザインのLEDライト
- 6. マスク氏 新しいSNSの創設を検討
- 7. NTTドコモ、フラッグシップスマホ「AQU…
- 8. ドコモ ジョジョのコラボスマホ
- 9. iPhone15 Proはパンチホール1個?
- 10. 新型SEで活用したい新料金プラン
- 1. ベトナム監督 日本批判で話題に
- 2. 大惨事の更衣室 伊代表DFが謝罪
- 3. 伊 W杯予選は「馬鹿げたルール」
- 4. 新庄采配 奇襲でも奇策でもない?
- 5. 阪神「次期監督」に浮上する5人
- 6. 巨人の「桑田改革」に第1の関門
- 7. F1王者襲ったまさかの「邪魔者」
- 8. 日ハム「このままでは100敗も」
- 9. サッカー日本代表 1人が感染
- 10. 「W杯って何?」カナダで検索爆増
- 1. 麻耶が再婚発表 批判動画は削除
- 2. 加藤浩次「スッキリ」降板危機か
- 3. ウィル激怒 同席者に疑問の声も
- 4. 木下ほうか 活動は無期限休止へ
- 5. 木下ほうか 元カノの恋人恫喝か
- 6. ほうか 恩人激怒で映画界追放か
- 7. ガンダム最新作 主人公は女性
- 8. 富川アナ「トヨタ入り」会長報告
- 9. ビンタ事件 裏に2人の確執か
- 10. W・スミスが殴った相手に擁護も
- 1. 婚約中に送られてきた誤爆LINE
- 2. アラサー未婚女性への男性の本音
- 3. 脈ナシ男性にLINE送り続け…悲劇
- 4. 卒業式 保護者の謎ファッション
- 5. ぶりっ子後輩が撃沈した辛口発言
- 6. 春限定「丸亀うどん弁当」販売へ
- 7. ママがひそかにしている隠し事
- 8. 「今カノに飽きた男性」言動3選
- 9. 意外と引かれるスキンシップ
- 10. マジでムリすぎる「兄嫁・弟嫁」