自営業者らでつくる一般社団法人「プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会」（東京都）は29日、フリーランスで働く人の収入や勤務時間についてのアンケート結果を発表した。新型コロナウイルスが流行する前に比べて収入の減少が見込まれると答えた人は全体の37％で、長引くコロナに伴い収入の減少が長期化している実態が浮かんだ。塩野義コロナ飲み薬の現在地審査が進まぬ事情同協会は、昨年11〜12月にフリ