成人向け漫画家・イラストレーターの「わかなはなび」さんが、出版社とのトラブルをXで明かした。元担当編集者が原稿を預かったまま退職し、連絡が取れなくなってしまったという。「原稿を返却してもらうだけなのに何故ここまで催促をしないといけないのか？」わかなさんは青年漫画誌などに漫画を連載していたが、その後一般企業に就職。勤め先の倒産を機に、2022年より漫画家に復帰していた。24年4月17日、Xを更新し元担当編集者