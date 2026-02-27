こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「いきなり！ステーキ」インドネシア第６号店オープン
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年2月28日に、「いきなり！ステーキ」インドネシア第６号店をオープンいたします。「いきなり！ステーキ」事業のフランチャイズ契約での出店で、インドネシア現地法人である、PT. PRIMA STEAK INDONESIA（代表者：MichaelArlie）が運営をいたします。
今回の出店で、いきなり！ステーキの海外展開はインドネシア(６店舗)、フィリピン（５店舗）、台湾（２店舗）、合計１３店舗となり、今後もアジア圏を中心に積極的に海外への展開に取り組んでまいります。
■開店日：2026年2月28日
■店舗名: Ikinari Steak One Satrio
■住所:One Satrio Unit E5
CBD, Jl. Mega Kuningan Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. E 1, RT.5/RW.3, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12949
■営業時間: 10時〜22時
■運営会社: ：PT. PRIMA STEAK INDONESIA（代表者：MichaelArlie）
■席数：66席
今回の出店で、いきなり！ステーキの海外展開はインドネシア(６店舗)、フィリピン（５店舗）、台湾（２店舗）、合計１３店舗となり、今後もアジア圏を中心に積極的に海外への展開に取り組んでまいります。
■開店日：2026年2月28日
■店舗名: Ikinari Steak One Satrio
■住所:One Satrio Unit E5
CBD, Jl. Mega Kuningan Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. E 1, RT.5/RW.3, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12949
■営業時間: 10時〜22時
■運営会社: ：PT. PRIMA STEAK INDONESIA（代表者：MichaelArlie）
■席数：66席