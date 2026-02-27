¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º¡ÛÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×ÅÔÆâ4Å¹ÊÞÌÜ¤òÀÖºä¤Ë³«Àß
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î³è¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹Á¶è¤Ç±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¿¹ËÜ ½¨¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ï¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦ÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÃç²ðÅ¹ÊÞ¤Î³«Àß¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖËãÉÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¢¨1¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¡¢¡ÖÈÖÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¢¨2¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ç4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¤äÅÚÃÏ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¼è°ú²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶¡µë¸Í¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÆ¤ä²¢À¹¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÔ¿´3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢¹Á¶è¡¢Ãæ±û¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¹â³ÛÊª·ï¤Î¼è°ú¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬2021Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖËãÉÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¶¶¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÈÖÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÃç²ðÅ¹ÊÞ¤ò³«Àß¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÀÖºä¡×±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦ÆîËÌÀþ¡ÖÎ¯ÃÓ»³²¦¡×±ØÅÌÊâ8Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹Á¶è¤ÎÀÖºä¡¦ÀÄ»³¡¦Ï»ËÜÌÚ¡¦¿·¶¶¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë±Ä¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÊª·ï¾ðÊó¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâÇ§Äê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¢¨3¤¬ÀÜµÒ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ê¤É¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤ËÈ¯¹Ô¤·¡¢¹â³ÛÊª·ï¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤ë´°Á´¸Ä¼¼·¿¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÀÜµÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÉÔÆ°»º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2021Ç¯9·î27ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§Åö¼Ò½é¡¢ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Î¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ 10·î1Æü¡¢¡ÖËãÉÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«Àß
¡Êhttps://www.orix-realestate.co.jp/news/2021/09/release_002084.html¡Ë
¢¨2 2025Ç¯2·î27ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§ÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×ËãÉÛ¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¶¶¤ÈÈÖÄ®¤Ë³«Àß
¡Êhttps://www.daikyo-anabuki.co.jp/contents/attention/250227release.pdf¡Ë
¢¨3 Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤·¤¿°ìÄê´ð½à°Ê¾å¤ÎÀÜµÒÉÊ¼Á¤ä±Ä¶È¼ÂÀÓ¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¡£
¢£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï°ú¤Â³¤³èÈ¯¤Ç²Á³Ê¤â¾å¾º·¹¸þ
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µë¸Í¿ô¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²Á³Ê¡¦À®Ìó¿ô¤È¤â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ¿´3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢¹Á¶è¡¢Ãæ±û¶è¡Ë¤Ç¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÀ®Ìó²Á³Ê¤Ï2020Ç¯¤Î7,089Ëü±ß¤«¤é2025Ç¯¤Î13,179Ëü±ß¤È¡¢5Ç¯´Ö¤ÇÌó1.9ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀ®Ìó·ï¿ô¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î376¸Í¤«¤é2025Ç¯¤Î1,764¸Í¤Ø¤È¡¢Ìó4.7ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
Åö¼Ò¤Ï¡¢1988Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç²ð¡¦Çã¼èºÆÈÎ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅÔ¿´°ìÅùÃÏ¤Î¹â³Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤Î´õ¾¯Êª·ï¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¾ðÊó¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÀÜµÒÉÊ¼Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¼ÂÀÓ¡×¡ÖÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤ÎÊÝÍ¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤ÇÆÈ¼«¤ËÀß¤±¤¿¼ÒÆâÇ§Äê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÀÜµÒ¤·¤Þ¤¹¡£
¢²áµî10Ç¯Ê¬¤ÎÅÔ¿´8¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·Ê¬ÀÏ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¡¢Ç¯¤Ë4²óÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£¼ÒÆâ¤ÎÃç²ð¡¦Çã¼èºÆÈÎ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Î³Æ»ö¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¤òÁê¸ß¤ËÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î ³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º ÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó
½êºßÃÏ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä6-3-18 ÀÖºä¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥¶6³¬
¸òÄÌ Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÀÖºä¡×±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦ÆîËÌÀþ¡ÖÎ¯ÃÓ»³²¦¡×±ØÅÌÊâ8Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ 03-4361-2483
Å¹ÊÞÌÌÀÑ 239.62Ö
±Ä¶È³«»ÏÆü 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¿Í°÷ 7Ì¾¡Ê±Ä¶È6Ì¾¡¢»öÌ³1Ì¾¡ËÅ¹Ä¹¡§Ãæß· ¶©½¨
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢ ¹Á¶è
±Ä¶È»þ´Ö ¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ30Ê¬
ÄêµÙÆü ²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü
URL https://www.daikyo-anabuki.co.jp/residence_salon/akasaka/
¢¨2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å5»þ¸ø³«Í½Äê
°ÌÃÖ¿Þ
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-19-18 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀéÂÌ¥öÃ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ËÜ ½¨¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢ÄÂÂß¼Ú¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
Å¹ÊÞ¿ô¡§Á´¹ñ62µòÅÀ
¢¨3·î1Æü³«Àß¤Î¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ò´Þ¤àÎ®ÄÌÅ¹ÊÞ¿ô¡£
URL¡§https://www.daikyo-anabuki.co.jp
¢¨Âçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Âçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º
https://www.daikyo-anabuki.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¿¹ËÜ ½¨¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ï¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦ÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÃç²ðÅ¹ÊÞ¤Î³«Àß¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖËãÉÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¢¨1¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¡¢¡ÖÈÖÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¢¨2¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ç4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¤äÅÚÃÏ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¼è°ú²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶¡µë¸Í¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÆ¤ä²¢À¹¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÔ¿´3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢¹Á¶è¡¢Ãæ±û¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¹â³ÛÊª·ï¤Î¼è°ú¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬2021Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖËãÉÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¶¶¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÈÖÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÃç²ðÅ¹ÊÞ¤ò³«Àß¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÀÖºä¡×±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦ÆîËÌÀþ¡ÖÎ¯ÃÓ»³²¦¡×±ØÅÌÊâ8Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹Á¶è¤ÎÀÖºä¡¦ÀÄ»³¡¦Ï»ËÜÌÚ¡¦¿·¶¶¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë±Ä¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÊª·ï¾ðÊó¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâÇ§Äê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¢¨3¤¬ÀÜµÒ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ê¤É¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤ËÈ¯¹Ô¤·¡¢¹â³ÛÊª·ï¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤ë´°Á´¸Ä¼¼·¿¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Äó°Æ¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÀÜµÒ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÉÔÆ°»º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2021Ç¯9·î27ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§Åö¼Ò½é¡¢ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Î¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ 10·î1Æü¡¢¡ÖËãÉÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«Àß
¡Êhttps://www.orix-realestate.co.jp/news/2021/09/release_002084.html¡Ë
¢¨2 2025Ç¯2·î27ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§ÅÔ¿´¤Î¹â³ÛÊª·ïÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ðÅ¹ÊÞ¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×ËãÉÛ¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¶¶¤ÈÈÖÄ®¤Ë³«Àß
¡Êhttps://www.daikyo-anabuki.co.jp/contents/attention/250227release.pdf¡Ë
¢¨3 Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤·¤¿°ìÄê´ð½à°Ê¾å¤ÎÀÜµÒÉÊ¼Á¤ä±Ä¶È¼ÂÀÓ¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¡£
¢£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï°ú¤Â³¤³èÈ¯¤Ç²Á³Ê¤â¾å¾º·¹¸þ
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µë¸Í¿ô¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²Á³Ê¡¦À®Ìó¿ô¤È¤â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ¿´3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢¹Á¶è¡¢Ãæ±û¶è¡Ë¤Ç¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÀ®Ìó²Á³Ê¤Ï2020Ç¯¤Î7,089Ëü±ß¤«¤é2025Ç¯¤Î13,179Ëü±ß¤È¡¢5Ç¯´Ö¤ÇÌó1.9ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÀ®Ìó·ï¿ô¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î376¸Í¤«¤é2025Ç¯¤Î1,764¸Í¤Ø¤È¡¢Ìó4.7ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
Åö¼Ò¤Ï¡¢1988Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç²ð¡¦Çã¼èºÆÈÎ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅÔ¿´°ìÅùÃÏ¤Î¹â³Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ß¤Î´õ¾¯Êª·ï¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¾ðÊó¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÀÜµÒÉÊ¼Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤Ë¤è¤ë¼ÂÀÓ¡×¡ÖÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤ÎÊÝÍ¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤ÇÆÈ¼«¤ËÀß¤±¤¿¼ÒÆâÇ§Äê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÀÜµÒ¤·¤Þ¤¹¡£
¢²áµî10Ç¯Ê¬¤ÎÅÔ¿´8¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·Ê¬ÀÏ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¡¢Ç¯¤Ë4²óÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£¼ÒÆâ¤ÎÃç²ð¡¦Çã¼èºÆÈÎ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Î³Æ»ö¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¾ðÊó¤òÁê¸ß¤ËÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î ³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º ÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó
½êºßÃÏ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä6-3-18 ÀÖºä¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥¶6³¬
¸òÄÌ Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÀÖºä¡×±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦ÆîËÌÀþ¡ÖÎ¯ÃÓ»³²¦¡×±ØÅÌÊâ8Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ 03-4361-2483
Å¹ÊÞÌÌÀÑ 239.62Ö
±Ä¶È³«»ÏÆü 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¿Í°÷ 7Ì¾¡Ê±Ä¶È6Ì¾¡¢»öÌ³1Ì¾¡ËÅ¹Ä¹¡§Ãæß· ¶©½¨
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢ ¹Á¶è
±Ä¶È»þ´Ö ¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ30Ê¬
ÄêµÙÆü ²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü
URL https://www.daikyo-anabuki.co.jp/residence_salon/akasaka/
¢¨2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å5»þ¸ø³«Í½Äê
°ÌÃÖ¿Þ
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-19-18 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀéÂÌ¥öÃ«¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ËÜ ½¨¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢ÄÂÂß¼Ú¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
Å¹ÊÞ¿ô¡§Á´¹ñ62µòÅÀ
¢¨3·î1Æü³«Àß¤Î¡ÖÀÖºä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤ò´Þ¤àÎ®ÄÌÅ¹ÊÞ¿ô¡£
URL¡§https://www.daikyo-anabuki.co.jp
¢¨Âçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Âçµþ·ê¿áÉÔÆ°»º
https://www.daikyo-anabuki.co.jp/