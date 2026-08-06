ホンダ「“新型”スライドドア・ワゴン」発表！

2026年7月16日、ホンダは軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーチェンジを発表し、翌17日より全国での販売を開始しました。

N-BOXは2011年の誕生以来、日本の新車販売台数でトップを守り続けてきたホンダの看板モデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“新型”スライドドア・ワゴン」です！（48枚）

現行の3代目は2023年10月に発売され、上質なデザインと広い室内空間、優れた視界による運転のしやすさで幅広い層から支持を集めています。

全グレードに先進運転支援機能「Honda SENSING（ホンダセンシング）」を標準装備し、JNCAPのファイブスター賞も獲得しました。

3代目はスタンダードなN-BOX、エアロパーツなどで加飾した上級仕様の「N-BOX CUSTOM（カスタム）」に加え、2024年には第3のモデルとしてアクティブなテイストを高めた新ラインナップ「N-BOX JOY（ジョイ）」も追加されました。

2026年4月にはシリーズ累計販売台数が300万台を突破し、軽四輪車の販売首位は11年連続を記録するなど、まさに国民的な一台です。

そのN-BOXが今回、外内装のリフレッシュと装備の充実を図りました。

最も注目すべき変化は、N-BOXカスタムのフロントデザインです。

これまでのシンプルで控えめなマスクから一転、太めのクロームメッキグリルとヘッドライトとつながる横一直線のLEDを組み合わせた、押し出し感の強い顔つきへと刷新されました。

フォグランプも丸型からスクエア形状に変更されており、全体として迫力が大きく増しています。

リアも専用デザインのコンビネーションランプを採用し、バンパーをボディ同色とすることで後ろ姿の存在感も高まりました。

インテリアはブラック基調を維持しながら車内照明をナイトブルーへ変更し、落ち着きと上質さを両立させています。

個性をさらに際立てたいユーザー向けには、メッキパーツをダーククロームにした「コーディネートスタイル」も用意されており、ルーフをブラックにした2トーンカラーの選択も可能です。

標準グレードのN-BOXは親しみやすさを保ちながら、フロントとリアにメッキ加飾を加えて端正な印象へと磨き上げられました。ホワイトルーフの2トーンを採用した「ファッションスタイル」ではドアミラーやハンドルもオフホワイトで統一され、おしゃれな雰囲気を演出しています。

N-BOX JOYには丸型フォグランプが新たに標準装備されたほか、専用フロントグリルを備えた「アクティブフェイスパッケージ」が一部グレードに追加されました。

さらに特別仕様車「BLACK STYLE」が新設定され、ヘッドライト周りやエンブレムへのブラック加飾による引き締まった外観に、黒基調のチェック柄シートとアンバー色照明を組み合わせた大人っぽいインテリアで仕上げられています。

標準・カスタム・JOYという3モデルそれぞれが異なる個性を持ち、ユーザーの好みや用途に合わせた選択肢が広がりました。

装備面では全グレードにUSB Type-Cチャージャーと前席シートバックポケットを標準装備。毎日の使い勝手に直結するこれらの改良は地味ながら評価されるポイントです。

上位グレードには9インチナビ、ETC2.0、マルチビューカメラ、ステアリングヒーター、本革巻きステアリングなど、軽自動車の枠を超えた充実した装備が用意されています。

パワートレインは扱いやすい自然吸気エンジンと力強いターボエンジン（標準タイプには設定なし）の2種類を継続採用し、それぞれFFと4WDから選択できます。価格（消費税込）は176万8800円から274万3400円です。

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デザインの刷新と装備の底上げで商品力をさらに高めた今回のマイナーチェンジ。

特にN-BOXカスタムの変貌ぶりは既存オーナーの買い替え意欲も刺激しそうで、街中でニューフェイスのカスタムを見かける機会はすぐに増えていくでしょう。