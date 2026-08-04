新時代Ｊリーグ開幕戦、フジ系列で生中継 地上波ゴールデンタイムでのリーグ戦生中継は24年ぶり
シーズンカレンダーを世界基準にあわせ、新しく生まれ変わるＪリーグの開幕戦が行われる8月7日、フジテレビでは午後7時から試合の模様を生中継する。リーグ戦の試合を地上波ゴールデンタイムで生中継するのは24年ぶりとなる。
【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご
歴史的開幕戦のカードに名を連ねたのは、横浜Ｆ・マリノスと鹿島アントラーズ。1993年のＪリーグ開幕から参戦する「オリジナル10」のクラブであり、かつ、これまでＪ２リーグへの降格経験がないクラブであり、歴代1位2位（鹿島9回、横浜FM5回）の優勝回数を誇る。まさに名門と呼ばれるにふさわしい両クラブが聖地・MUFGスタジアム（国立競技場）で激突する。
MCにはフットボールをこよなく愛するジョン・カビラ。トリプル解説としてＪリーグ創生期から活躍し、日本代表でも躍動したレジェンド、中山雅史・井原正巳・鈴木隆行の3人を迎える。またスペシャルキャスターを柿谷曜一朗が務める。井原はマリノスのＯＢ、鈴木は両クラブのＯＢでもある。
Ｊリーグにとって新たな誕生日を迎えるといっても過言ではないこの日、試合前にはＪリーグの過去と未来を表現した壮大なセレモニーが行われる。このセレモニーの模様も生中継で余すことなく放送。果たしてどのようなセレモニーとなるのか。
【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご
歴史的開幕戦のカードに名を連ねたのは、横浜Ｆ・マリノスと鹿島アントラーズ。1993年のＪリーグ開幕から参戦する「オリジナル10」のクラブであり、かつ、これまでＪ２リーグへの降格経験がないクラブであり、歴代1位2位（鹿島9回、横浜FM5回）の優勝回数を誇る。まさに名門と呼ばれるにふさわしい両クラブが聖地・MUFGスタジアム（国立競技場）で激突する。
Ｊリーグにとって新たな誕生日を迎えるといっても過言ではないこの日、試合前にはＪリーグの過去と未来を表現した壮大なセレモニーが行われる。このセレモニーの模様も生中継で余すことなく放送。果たしてどのようなセレモニーとなるのか。