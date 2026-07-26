「マジか！」「すごい時代だ」土曜夜、欧州からもたらされた“朗報”にネット興奮！「日本人大集結」「昔じゃ考えられないレベル」
プレミアリーグに昇格したイプスウィッチは７月25日、スコットランド王者のセルティックから日本代表FWの前田大然を獲得したと発表した。契約期間は2029年夏までの３年間。
前日には、守田英正のハル加入が決定。今季、プレミアリーグのクラブに所属する日本人選手は８人目となった。
土曜日の夜、この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「マジか！ プレミアで見れるなんて楽しみ過ぎる」
「とうとうくるかー」
「これは間違いなく素晴らしい移籍だ」
「鬼プレスでプレミア席巻やー！！」
「あのスピードと運動量がプレミアでどうハマるかほんと楽しみ」
「次々と日本人がプレミアに現れてるの熱すぎる」
「あの異次元のスピードと前線からの守備がプレミアリーグの屈強なDFたちをどう翻弄するのか、今から楽しみすぎて眠れない」
「前田大然の鬼プレスがプレミアで炸裂する日が楽しみだ。 相手DFにとっては悪夢の90分になるだろう」
「一昔前は２人しかいなかったのに今じゃ８人だしもっと増えそうなのすごいな。まじでロシアW杯以降日本は急成長してる。」
「日本人大集結で熱すぎる！」
「昔じゃ考えられないレベルで日本代表の選手層厚くなってて感動するわ」
「これは日本サッカーにとってすごい時代だ」
日本人対決にも注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表26選手のパフォーマンス査定】最高の“S評価”は４人。２G１Aのエースと好セーブ連発の守護神、そして…［W杯］
前日には、守田英正のハル加入が決定。今季、プレミアリーグのクラブに所属する日本人選手は８人目となった。
土曜日の夜、この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「マジか！ プレミアで見れるなんて楽しみ過ぎる」
「とうとうくるかー」
「これは間違いなく素晴らしい移籍だ」
「鬼プレスでプレミア席巻やー！！」
「あのスピードと運動量がプレミアでどうハマるかほんと楽しみ」
「次々と日本人がプレミアに現れてるの熱すぎる」
「あの異次元のスピードと前線からの守備がプレミアリーグの屈強なDFたちをどう翻弄するのか、今から楽しみすぎて眠れない」
「前田大然の鬼プレスがプレミアで炸裂する日が楽しみだ。 相手DFにとっては悪夢の90分になるだろう」
「一昔前は２人しかいなかったのに今じゃ８人だしもっと増えそうなのすごいな。まじでロシアW杯以降日本は急成長してる。」
「日本人大集結で熱すぎる！」
「昔じゃ考えられないレベルで日本代表の選手層厚くなってて感動するわ」
「これは日本サッカーにとってすごい時代だ」
日本人対決にも注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表26選手のパフォーマンス査定】最高の“S評価”は４人。２G１Aのエースと好セーブ連発の守護神、そして…［W杯］