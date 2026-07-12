メッシのアシストで先制したアルゼンチン。（C）Getty Images

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　アルゼンチン代表は現地７月11日、北中米ワールドカップの準々決勝でスイス代表と対戦している。

　序盤から主導権を握るなか、開始10分に先制する。リオネル・メッシの左CKにアレクシス・マカリステルがヘッドで合わせ、ネットを揺らした。

　今大会ここまでチームトップの８得点を挙げている39歳メッシが、またも目に見える結果を残した。SNS上では「やっぱりメッシが起点か」「まーたメッシさんアシストしたんか」「さすがメッシいいボール供給するなぁ」「良く合わせたな」「もう決めたのか」「アルゼンチン強いな」「ヘディングが上手だな」「メッシ結果残しすぎ」などの声が上がった。
 
　アルゼンチンが幸先の良いスタートを切った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】メッシがアシスト！ アルゼンチンの先制点！

 