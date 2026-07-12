「メッシ結果残しすぎ」39歳メッシのアシストでアルゼンチンが先制！「もう決めたのか」「いいボール供給するなぁ」など脚光【Ｗ杯準々決勝】
アルゼンチン代表は現地７月11日、北中米ワールドカップの準々決勝でスイス代表と対戦している。
序盤から主導権を握るなか、開始10分に先制する。リオネル・メッシの左CKにアレクシス・マカリステルがヘッドで合わせ、ネットを揺らした。
今大会ここまでチームトップの８得点を挙げている39歳メッシが、またも目に見える結果を残した。SNS上では「やっぱりメッシが起点か」「まーたメッシさんアシストしたんか」「さすがメッシいいボール供給するなぁ」「良く合わせたな」「もう決めたのか」「アルゼンチン強いな」「ヘディングが上手だな」「メッシ結果残しすぎ」などの声が上がった。
アルゼンチンが幸先の良いスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシがアシスト！ アルゼンチンの先制点！
序盤から主導権を握るなか、開始10分に先制する。リオネル・メッシの左CKにアレクシス・マカリステルがヘッドで合わせ、ネットを揺らした。
今大会ここまでチームトップの８得点を挙げている39歳メッシが、またも目に見える結果を残した。SNS上では「やっぱりメッシが起点か」「まーたメッシさんアシストしたんか」「さすがメッシいいボール供給するなぁ」「良く合わせたな」「もう決めたのか」「アルゼンチン強いな」「ヘディングが上手だな」「メッシ結果残しすぎ」などの声が上がった。
アルゼンチンが幸先の良いスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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