ロゼットは、洗顔後の肌をととのえ毛穴肌をひきしめる（肌をひきしめることによって毛穴が目立たなくなること）「ロゼットpHバランスマスク スムース」を発売する。7月15日からドン・キホーテ、アピタ、ピアゴで先行発売、8月24日からは全国のドラッグストア、バラエティショップ（一部店舗を除く）などで順次販売を開始する。

洗いたてすぐに、“弱酸性pHシートマスク”で3分間の集中ケア。洗顔後の肌へ美容成分を浸透（角質層まで）させ、毛穴目立ちやざらつきにアプローチしてみずみずしいつるんと肌へ導く。



「ロゼットpHバランスマスク スムース［シートマスク］」

製品特長は、毛穴目立ちやざらつきにアプローチする成分配合で、毛穴肌をひきしめながらつるんと肌へ導く。洗いたてすぐに“弱酸性pHシートマスク”で、3分間の集中ケア。肌の角質層まですばやくうるおいを届け（角質層まで）、みずみずしい肌へ導く。4種のビタミンを配合。直径20nmの極細繊維でつくられた自然由来の肌あたりやわらかなシートがぴったりと密着。美容成分の浸透をサポートし、角層のすみずみまでうるおいを届ける。

［小売価格］770円（税込）

［発売日］

ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ先行：7月15日（水）

一般発売：8月24日（月）

ロゼット＝https://corporate.rosette.jp