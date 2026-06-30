コーヒーで旅する日本／関西編｜スーパーの中に焙煎所が出現？ 気取らぬ雰囲気で多彩なコーヒーの楽しみを発信。「茶豆」
全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャーと溶け合っている。なかでも、エリアごとに独自の喫茶文化が根付く関西は、個性的なロースターやバリスタが新たなコーヒーカルチャーを生み出している。そんな関西で注目のショップを紹介する当連載。店主や店長たちが気になる店へと数珠つなぎで回を重ねていく。
【写真】スーパーの店内にある焙煎所とスタンドは、買い物ついでに寄れる気安さが魅力
関西編の第110回は、和歌山市の「茶豆」。一見、小さなスーパーのようなフロアに、焙煎所とスタンドを構えるユニークな一軒だ。実は「茶豆」は、店主・石井聡さんと妻の佳奈さんが立ち上げたグロサリー、フードセンターイワセに併設してオープン。当初からフルーティーな浅煎りに特化して、ときに希少な豆も提案している。とはいえ、専門店の敷居の高さとは無縁のフランクさが、この店ならではだ。石井さんは店に立つ傍ら、地元ロースターのつなぎ役として、和歌山コーヒーシーンの盛り上げにも力を入れている。
Profile｜石井聡 (いしい・そう)
1991年(平成3年)、和歌山県生まれ。高校卒業後、和歌山市内の建設関連会社に就職。仕事の合間に方々の喫茶店に立ち寄るなかで、コーヒーに関心を持ち、自らも喫茶店主を志す。約7年の会社勤めを経て、飲食店などで経験を積み、市内の老舗・喫茶ピュアで修業。この間、修業先の自家焙煎の立ち上げに携わったのを機に、ロースターでの独立を目指し、2020年から週1回のコーヒー屋台「茶豆亭」を2年間出店。2022年、ケータリング専門店・ozz kitchenを営む奥様・佳奈さんと共にフードセンターイワセを開業し、店名を「茶豆」に改称。2023年から、和歌山のロースターを巡るスタンプラリーイベント・COFFEE ROASTER HOPPINGを企画・運営している。
■スーパーで買い物ついでにコーヒーブレイク
和歌山市の東の郊外にぽつりと立つ、一見、スーパーと思しき店構え。店先から中をのぞくと、野菜や食料品が並ぶフロアの奥に、目を引く青い焙煎機。スタンディングのカウンターでは、買い物客がカップ片手に談笑する姿も。「はじめのうちは“何屋さん？”とよく聞かれました(笑)」とは店主の石井さん。ケータリング専門店を営む奥様の佳奈さんと共に立ち上げたここは、地元食材に特化したグロサリーにして、コーヒーロースターでもある。夫婦の生業を合体させて生まれたユニークな一軒だ。
さかのぼると、石井さんがコーヒーに興味を持ち出したのは、建設業の会社に勤めていた頃。仕事の休憩などで喫茶店に入ることが多くて、市内の自家焙煎コーヒー店・ファイブに通うようになったのがきっかけだった。「上司に連れて行ってもらったのが最初で、ブルーマウンテンとか、その頃、高級とされた豆を置く店として知られていて、訪れたコーヒー店の中でもコーヒーに明らかな違いがあった。そこから、自家焙煎にスポットを当てて店を巡るようになると、和歌山ではほとんど深煎りしかないことに気づき、他府県にも足を延ばしたことで、浅煎りのコーヒーにも出合うことができました」と振り返る。
この頃は、会社で溶接の職人を目指していたが、次第に喫茶店の仕事に惹かれていった石井さん。「コーヒー飲んでくつろぐ時間が好きで。歳を取っても続けている店も多く、生涯現役でできるのがいいなと思っていました」と、25歳にしてマスターを目指して転身。経験を積むべく、喫茶・飲食店での仕事を渡り歩く中で、さまざまな偶然が重なって縁を得たのが、老舗の人気店・喫茶ピュアだった。「当時は喫茶店をやるなら、ランチやモーニングが必須だと考えていて。フードメニューが人気の喫茶ピュアに入れたのはラッキーでした」
広いフロアと多彩なメニューを備える喫茶ピュアでは、皿洗いから始まり調理補助、イベント開催、自家栽培の米作りまで、見習いとして喫茶店のあらゆる仕事を経験。どちらかというと料理を目的にしていた石井さんだが、思いもよらない転機が待っていた。
■修業先で見出したロースターへの可能性
石井さんの先々の思惑を大きく変えたのは。ひょんなことから喫茶ピュアが自家焙煎を始めたこと。「とにかくマスターの決断と行動が早すぎて、怒涛のスピード感で始まった(笑)」という通り、手網や手回し焙煎機で始めて、半年も経たずに1キロの焙煎機が導入された。「マスター自身も焙煎は初めてだったので、手伝うというレベルではなく、一緒に一から取り組んで、試行錯誤できたのは大きかったですね。手網から始めて、データ計測とか真似して、一からやれたのは貴重な経験。その中で、1つのことを集中して追求する姿勢を見て学んだ気がします。自分が店をするのはまだまだ先で、現実味が湧かなかったですが、ここで、コーヒーの仕事をぐっと身近に感じられました」。このときの経験から、先々のロースターという選択肢が増え、さまざまな豆を焼き、試してきた中で、がぜん浅煎りのおもしろさに惹かれていった。
これを機に、手回し焙煎機で自分の豆も焼き始めた石井さん。喫茶ピュアで過ごした5年のうち最後の2年ほどは、休みを1日増やしてもらい、週1回、市内でコーヒーの屋台「茶豆亭」を出店。今の屋号はこのときから続くものだ。この頃には、佳奈さんも独立してケータリングozz kitchenを始めていたが、コロナ禍によりケータリングが減り、屋台では弁当の販売も一緒に行った。同時に、佳奈さんのアイデアを取り入れ、レモン、ミカン、ジンジャーなど和歌山の食材を使ったアレンジドリンクや、現在、店の名物になっている米粉ドーナツなどメニュー提案も広げた。また、並行してイベント出店も参加するなかで、地元のコーヒー文化を伝え、新たな取り組みを広げようと、仁尾さんの協力を得てワカヤマコーヒーマーケットの企画も実現。折しも若手コーヒー店主が登場し始めた時期でもあり、コーヒーシーンの変化を体現した。
その後、屋台で野菜の販売もしていたことにヒントを得て、2022年に夫婦でフードセンターイワセを開店。屋号も「茶豆」とあらため、ロースターとしての拠点を構えた石井さん。和歌山では初となる、ディードリッヒ製の焙煎機を導入し、スーパーとロースターが同居する、ユニークな店のスタイルで、オープン当時から話題を呼んだ。
■和歌山を訪れるコーヒー好きの窓口に
「茶豆」は、開店当初から浅煎りのスペシャルティコーヒーを前面に推してきた、和歌山でも先駆け的な存在。「浅煎りは自分の好みでもあり、今までは飲みたいと思っても、県外に行くしかなかったので」と、自店では、石井さんお気に入りのアフリカのナチュラルプロセスを中心に、スペシャルティの中でも特にユニークな果実味を持つ銘柄を厳選する。専門店では少々腰が引けるかもしれないが、スーパーの中とあって、買い物ついでに気楽に飲める雰囲気はここならでは。修業時代から焼き続ける定番のタンザニア、エチオピア、ケニアなどフルーティーな風味が際立つコーヒーは、130ccのスモールサイズでも提供。飲み比べするのも一興だ。
一方、店に立つ傍ら、同時期に開業したロースターと焙煎の勉強会も開催。「ここ何年かで、和歌山のコーヒーシーンも世代交代が進み、横のつながりが広がったのが大きい。逆に自分の勉強にもなるし、一人で技術を磨くのも限界があるから、周りの店で誰かが課題を持っているときに集まったりしています」。ここから、2023年には和歌山初のロースターを巡るスタンプラリーイベント「COFFEE ROASTER HOPPING」も企画・開催。自分達の技術向上とお客さんにもそれが伝わるように、以前から集まって勉強会をしていたメンバーを中心に、初回が9店、次年度は11店が参加。スタンプラリーのお客だけで1日40人を数える日もあるほど盛況を博した。「自分たちの思っていた以上に反響があり、コーヒーを飲み歩く楽しさに気づいてもらえ、たくさんの自家焙煎店があることに気づいてもらえて自分がコーヒーにハマり始めた頃を思い出しました」と振り返る。
さらに2023年は、チーム和歌山として東京で焙煎競技会に参加。「結果よりも和歌山のロースターを認知してほしい思いが強かった」と石井さん。地元ロースターのつなぎ役として労を厭わず、普段から、自店のお客の好みに合う近隣の店を紹介するなど、エリア全体の盛り上げにも腐心。2024年には、勉強会のメンバーから、若手焙煎士の競技会でチャンピオンを輩出するなど、和歌山のコーヒーシーンの盛り上がはを年々増している。
「全国に和歌山のコーヒーを知ってほしい。逆に地元でもおいしい多彩なコーヒーが飲めることも知ってほしい。そのときに、コーヒー好きの窓口にここがなれればと思う。専門店は敷居が高いけど、ここなら誰でも気兼ねない (笑)。これ以上入りやすい店もないので、ここからコーヒー好きの裾野を広げていきたい。自分もお店の方の紹介でいろんな店を巡っていたので、続けていかないとかっこつかないですよね」。もとより、生涯現役のつもりで始めたコーヒー店。開店から3年目、先はまだ長い。「最終的には喫茶店をやりたい。元々は定年後にできればと思っていたくらいなので、今もまだその途中のつもりです(笑)」
■石井さんレコメンドのコーヒーショップは「喫茶ピュア」
次回、紹介するのは、和歌山市の「喫茶ピュア」。「喫茶店での開業を考えていたときに、充実したランチ・モーニングで人気の喫茶ピュアは理想的な修業先でした。元々はフードメニューの修業のつもりで入ったんですが、店主の松本さんが自家焙煎を始めて、一緒に試行錯誤するなかで、先々ロースターで開業するという方向性に現実味を持てました。喫茶店の運営や焙煎の経験はもちろん、自家栽培の米作りも学んで、ここでの経験が自分の店作りの土台になっています」(石井さん)
【茶豆のコーヒーデータ】
●焙煎機／ディードリッヒ 2.5キロ(半熱風式)
●抽出／ハンドドリップ(フラワードリッパー)
●焙煎度合い／浅〜中深煎り
●テイクアウト／ あり(560円〜)
●豆の販売／シングルオリジン5〜6種、60グラム480円〜
取材・文＝田中慶一
撮影＝直江泰治
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】スーパーの店内にある焙煎所とスタンドは、買い物ついでに寄れる気安さが魅力
Profile｜石井聡 (いしい・そう)
1991年(平成3年)、和歌山県生まれ。高校卒業後、和歌山市内の建設関連会社に就職。仕事の合間に方々の喫茶店に立ち寄るなかで、コーヒーに関心を持ち、自らも喫茶店主を志す。約7年の会社勤めを経て、飲食店などで経験を積み、市内の老舗・喫茶ピュアで修業。この間、修業先の自家焙煎の立ち上げに携わったのを機に、ロースターでの独立を目指し、2020年から週1回のコーヒー屋台「茶豆亭」を2年間出店。2022年、ケータリング専門店・ozz kitchenを営む奥様・佳奈さんと共にフードセンターイワセを開業し、店名を「茶豆」に改称。2023年から、和歌山のロースターを巡るスタンプラリーイベント・COFFEE ROASTER HOPPINGを企画・運営している。
■スーパーで買い物ついでにコーヒーブレイク
和歌山市の東の郊外にぽつりと立つ、一見、スーパーと思しき店構え。店先から中をのぞくと、野菜や食料品が並ぶフロアの奥に、目を引く青い焙煎機。スタンディングのカウンターでは、買い物客がカップ片手に談笑する姿も。「はじめのうちは“何屋さん？”とよく聞かれました(笑)」とは店主の石井さん。ケータリング専門店を営む奥様の佳奈さんと共に立ち上げたここは、地元食材に特化したグロサリーにして、コーヒーロースターでもある。夫婦の生業を合体させて生まれたユニークな一軒だ。
さかのぼると、石井さんがコーヒーに興味を持ち出したのは、建設業の会社に勤めていた頃。仕事の休憩などで喫茶店に入ることが多くて、市内の自家焙煎コーヒー店・ファイブに通うようになったのがきっかけだった。「上司に連れて行ってもらったのが最初で、ブルーマウンテンとか、その頃、高級とされた豆を置く店として知られていて、訪れたコーヒー店の中でもコーヒーに明らかな違いがあった。そこから、自家焙煎にスポットを当てて店を巡るようになると、和歌山ではほとんど深煎りしかないことに気づき、他府県にも足を延ばしたことで、浅煎りのコーヒーにも出合うことができました」と振り返る。
この頃は、会社で溶接の職人を目指していたが、次第に喫茶店の仕事に惹かれていった石井さん。「コーヒー飲んでくつろぐ時間が好きで。歳を取っても続けている店も多く、生涯現役でできるのがいいなと思っていました」と、25歳にしてマスターを目指して転身。経験を積むべく、喫茶・飲食店での仕事を渡り歩く中で、さまざまな偶然が重なって縁を得たのが、老舗の人気店・喫茶ピュアだった。「当時は喫茶店をやるなら、ランチやモーニングが必須だと考えていて。フードメニューが人気の喫茶ピュアに入れたのはラッキーでした」
広いフロアと多彩なメニューを備える喫茶ピュアでは、皿洗いから始まり調理補助、イベント開催、自家栽培の米作りまで、見習いとして喫茶店のあらゆる仕事を経験。どちらかというと料理を目的にしていた石井さんだが、思いもよらない転機が待っていた。
■修業先で見出したロースターへの可能性
石井さんの先々の思惑を大きく変えたのは。ひょんなことから喫茶ピュアが自家焙煎を始めたこと。「とにかくマスターの決断と行動が早すぎて、怒涛のスピード感で始まった(笑)」という通り、手網や手回し焙煎機で始めて、半年も経たずに1キロの焙煎機が導入された。「マスター自身も焙煎は初めてだったので、手伝うというレベルではなく、一緒に一から取り組んで、試行錯誤できたのは大きかったですね。手網から始めて、データ計測とか真似して、一からやれたのは貴重な経験。その中で、1つのことを集中して追求する姿勢を見て学んだ気がします。自分が店をするのはまだまだ先で、現実味が湧かなかったですが、ここで、コーヒーの仕事をぐっと身近に感じられました」。このときの経験から、先々のロースターという選択肢が増え、さまざまな豆を焼き、試してきた中で、がぜん浅煎りのおもしろさに惹かれていった。
これを機に、手回し焙煎機で自分の豆も焼き始めた石井さん。喫茶ピュアで過ごした5年のうち最後の2年ほどは、休みを1日増やしてもらい、週1回、市内でコーヒーの屋台「茶豆亭」を出店。今の屋号はこのときから続くものだ。この頃には、佳奈さんも独立してケータリングozz kitchenを始めていたが、コロナ禍によりケータリングが減り、屋台では弁当の販売も一緒に行った。同時に、佳奈さんのアイデアを取り入れ、レモン、ミカン、ジンジャーなど和歌山の食材を使ったアレンジドリンクや、現在、店の名物になっている米粉ドーナツなどメニュー提案も広げた。また、並行してイベント出店も参加するなかで、地元のコーヒー文化を伝え、新たな取り組みを広げようと、仁尾さんの協力を得てワカヤマコーヒーマーケットの企画も実現。折しも若手コーヒー店主が登場し始めた時期でもあり、コーヒーシーンの変化を体現した。
その後、屋台で野菜の販売もしていたことにヒントを得て、2022年に夫婦でフードセンターイワセを開店。屋号も「茶豆」とあらため、ロースターとしての拠点を構えた石井さん。和歌山では初となる、ディードリッヒ製の焙煎機を導入し、スーパーとロースターが同居する、ユニークな店のスタイルで、オープン当時から話題を呼んだ。
■和歌山を訪れるコーヒー好きの窓口に
「茶豆」は、開店当初から浅煎りのスペシャルティコーヒーを前面に推してきた、和歌山でも先駆け的な存在。「浅煎りは自分の好みでもあり、今までは飲みたいと思っても、県外に行くしかなかったので」と、自店では、石井さんお気に入りのアフリカのナチュラルプロセスを中心に、スペシャルティの中でも特にユニークな果実味を持つ銘柄を厳選する。専門店では少々腰が引けるかもしれないが、スーパーの中とあって、買い物ついでに気楽に飲める雰囲気はここならでは。修業時代から焼き続ける定番のタンザニア、エチオピア、ケニアなどフルーティーな風味が際立つコーヒーは、130ccのスモールサイズでも提供。飲み比べするのも一興だ。
一方、店に立つ傍ら、同時期に開業したロースターと焙煎の勉強会も開催。「ここ何年かで、和歌山のコーヒーシーンも世代交代が進み、横のつながりが広がったのが大きい。逆に自分の勉強にもなるし、一人で技術を磨くのも限界があるから、周りの店で誰かが課題を持っているときに集まったりしています」。ここから、2023年には和歌山初のロースターを巡るスタンプラリーイベント「COFFEE ROASTER HOPPING」も企画・開催。自分達の技術向上とお客さんにもそれが伝わるように、以前から集まって勉強会をしていたメンバーを中心に、初回が9店、次年度は11店が参加。スタンプラリーのお客だけで1日40人を数える日もあるほど盛況を博した。「自分たちの思っていた以上に反響があり、コーヒーを飲み歩く楽しさに気づいてもらえ、たくさんの自家焙煎店があることに気づいてもらえて自分がコーヒーにハマり始めた頃を思い出しました」と振り返る。
さらに2023年は、チーム和歌山として東京で焙煎競技会に参加。「結果よりも和歌山のロースターを認知してほしい思いが強かった」と石井さん。地元ロースターのつなぎ役として労を厭わず、普段から、自店のお客の好みに合う近隣の店を紹介するなど、エリア全体の盛り上げにも腐心。2024年には、勉強会のメンバーから、若手焙煎士の競技会でチャンピオンを輩出するなど、和歌山のコーヒーシーンの盛り上がはを年々増している。
「全国に和歌山のコーヒーを知ってほしい。逆に地元でもおいしい多彩なコーヒーが飲めることも知ってほしい。そのときに、コーヒー好きの窓口にここがなれればと思う。専門店は敷居が高いけど、ここなら誰でも気兼ねない (笑)。これ以上入りやすい店もないので、ここからコーヒー好きの裾野を広げていきたい。自分もお店の方の紹介でいろんな店を巡っていたので、続けていかないとかっこつかないですよね」。もとより、生涯現役のつもりで始めたコーヒー店。開店から3年目、先はまだ長い。「最終的には喫茶店をやりたい。元々は定年後にできればと思っていたくらいなので、今もまだその途中のつもりです(笑)」
■石井さんレコメンドのコーヒーショップは「喫茶ピュア」
次回、紹介するのは、和歌山市の「喫茶ピュア」。「喫茶店での開業を考えていたときに、充実したランチ・モーニングで人気の喫茶ピュアは理想的な修業先でした。元々はフードメニューの修業のつもりで入ったんですが、店主の松本さんが自家焙煎を始めて、一緒に試行錯誤するなかで、先々ロースターで開業するという方向性に現実味を持てました。喫茶店の運営や焙煎の経験はもちろん、自家栽培の米作りも学んで、ここでの経験が自分の店作りの土台になっています」(石井さん)
【茶豆のコーヒーデータ】
●焙煎機／ディードリッヒ 2.5キロ(半熱風式)
●抽出／ハンドドリップ(フラワードリッパー)
●焙煎度合い／浅〜中深煎り
●テイクアウト／ あり(560円〜)
●豆の販売／シングルオリジン5〜6種、60グラム480円〜
取材・文＝田中慶一
撮影＝直江泰治
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